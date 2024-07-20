3 Buçuk Milyon TL Girne'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye “92036” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan "92036" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 15 Ağustos’da

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 200 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (22 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.