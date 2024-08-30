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3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa'da

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3 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satılan "37910" numaralı bilete isabet etti.
3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiye "37910" numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satıldı.

15 EYLÜL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYON 750 BİN TL

15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 milyon 750 bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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