3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa'da

3 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satılan "37910" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiye "37910" numaralı bilete isabet etti.

Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satıldı.

15 EYLÜL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYON 750 BİN TL

15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 milyon 750 bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.