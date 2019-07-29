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3 buçuk yıllık değişim: "Suriyelilerle aynı evi paylaşırım" diyenlerin oranı yüzde 50 azaldı

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KONDA her ay yaptığı 'Barometre'nin 100'üncüsünü gerçekleştirdi
3 buçuk yıllık değişim: "Suriyelilerle aynı evi paylaşırım" diyenlerin oranı yüzde 50 azaldı

Türkiye'nin en güvenilir araştırma şirketlerinden KONDA en çok merak edilen konulardan biri olan "Suriyeli sığınmacılara bakış" hakkındaki soruya verilen yanıtları paylaştı. Buna göre Şubat 2016'dan Temmuz 2019'a kadar olan sürede "Suriyeli sığınmacılarla ilişkin aynı ev seviyesinde olabilir" diyenlerin oranı yüzde 14'ten 7'ye düştü. 

KONDA Mart 2010’dan beri her ay düzenli olarak yaptığı 'Barometre’nin 100'üncüsünü gerçekleştirdi.

Birçok konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarının arandığı araştırmada Suriyeliler hakkında da ankete katılanlara bir soru yöneltildi: 

"Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?"

Şubat 2016'da Suriyelilerle ilişkisi seviyesinin aynı evde olabileceğini söyleyen yüzde 14'ken Temmuz 2019'da bu sonuç yüzde 7'ye kadar geriledi. 

2 bin 651 kişiyle yapılan anket şöyle:

surii.png

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