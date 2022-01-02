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3 Büyüklerin Kimyası Bozuldu

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Trabzonspor şampiyonluk hasretine son vermek için ilk kez bu kadar avantajlı. Fenerbahçe 14, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 19 puan farkla zirvenin çok uzağında kaldı!
3 Büyüklerin Kimyası Bozuldu

Bu kadar farkı kimse beklemiyordu… Süper Lig'in ilk devresinde Trabzonspor, kendisine ait tüm rekorları kırıp İstanbul'un üç büyüklerine öyle bir ders verdi ki; pek çok futbolsevere “Lig bitti” dedirtti. Neden böyle oldu? Fırtına ne yaptı da Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a 19 puan fark attı? SÖZCÜ Spor yazarları ve muhabirleri, Süper Lig'in ilk yarısında gördüklerini, tecrübeleri ışığında, SÖZCÜ okurları için yorumladı…

BU KADARI TESADUF OLAMAZ – Bahadır Çokişler

İSTANBUL'UN asırlık çınarları dökülüyor. Yönetimler ilk çare olarak hocaları göndererek sorumluluğu üstünden atıyor. Taraftar tepkisi, sosyal medya baskısı, pandeminin getirdiği ekonomik baskılar, bir de Bankalar Birliği… Böyle giderse üç büyükler tıpkı Vefa gibi yok olup gider ya da küçülür!

TEK suçlu yönetenler değil elbette. Talimatları sürekli değiştiren, kulüpler seslerini yükseltince geri adım atan tutarsız bir federasyon… Bir türlü standart tutturamayan, kuralları takımına göre farklı uygulayan hakemlerin skandal kararları… Siyasi baskıları es geçmeyelim.

BEŞİKTAŞ'TA Sergen Yalçın ile futbolcular arasında bizlerin de sonradan öğrendiği, garip sorunlar yumağı varmış. Bunlara bir de eski-yeni yönetim kavgası da eklenince başarısızlık kaçınılmaz oldu.

FENERBAHÇE’DE artık bir sendrom yaşandığını görüyoruz. Sürekli hoca değişimi, taraftarın güven duygusunu da zedeledi. Başkan Ali Koç takımı yine yeniledi ama bu da kâr etmedi.

GALATASARAY'DA Fatih Terim'in takımı gençleştirme operasyonu işe yaramadı gibi gözükse de geleceğe yatırım, önemsenmesi gereken bir durum. Ligin ikinci yarısında toparlanacaktır.

ASLINDA üç büyüklerde yaşanan düşüş tesadüf değildi. Görmezden gelinen sorunlar, bugün önlerine büyük problemler olarak çıktı.

TRABZONSPOR kollanıyor” söylentileri yerine Başkan Ağaoğlu'nun kadro mühendisliğine bakalım. Oynadıkları futbol da göze hoş gelmiyor mu?

KONYASPOR, Hatay, Başakşehir… ‘Bu kadarı tesadüf olamaz' diyor insan içinden… Kimse “Ligimiz çok iyi. Sonuncu takım bile lideri yenebiliyor” demesin! Üç büyükler futbol izletsin, kavgadan değil güzel oyundan bahsettirsin.

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