3 çalışma grubu toplantısı yapılacak

Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde bugün 3 çalışma grubu çalışma yapacak.

lde edilen bilgiye göre, yerel saatle 17:45'te (KKTCSİ 19.45) başlaması planlanan günün ikinci müzakeresi öncesinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzakere heyetlerinden oluşturulan çalışma grupları bir araya gelecek.

İlk toplantı 14:30'da (KKTCSİ 16.30) başlayacak ve mülkiyet konusu ele alınacak. İkinci toplantı ise yargı konusunda olacak ve 15:00'te (KKTCSİ 17.00) başlayacak.

Saat 16:30'daki(KKTCSİ 18.30) üçüncü toplantı ise Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele konusunda yapılacak.

Çalışma gruplarının 3 konudaki 3 ayrı toplantısının devamında ise 17:45'te (KKTCSİ 19.45) liderler ve müzakere heyetleri bir araya gelecek.