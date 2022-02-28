3 Can Kaybı, 396 Pozitif Vaka

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin vefat ettiği son 24 saatte yapılan CoVid-19 test sayısının 23 bin 640 olduğunu ve 396 pozitif vakaya rastlandığını, 390 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 396 kişinin 150’sinin Lefkoşa, 109’unun Girne, 107’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt, 11’inin İskele, 8’inin Lefke Bölgesi'nden olduğu belirtildi.
28 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: -
Yerel Vaka Sayısı: 396
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426
Toplam Vaka Sayısı: 68.264
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3940
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1779
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.