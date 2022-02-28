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3 Can Kaybı, 396 Pozitif Vaka

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3 Can Kaybı, 396 Pozitif Vaka
3 Can Kaybı, 396 Pozitif Vaka

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin vefat ettiği son 24 saatte yapılan CoVid-19 test sayısının 23 bin 640 olduğunu ve 396 pozitif vakaya rastlandığını, 390 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 396 kişinin 150’sinin Lefkoşa, 109’unun Girne, 107’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt, 11’inin İskele, 8’inin Lefke Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

28 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: -

Yerel Vaka Sayısı: 396            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390   

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426

Toplam Vaka Sayısı: 68.264       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37   

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3940   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1779    

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854   

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