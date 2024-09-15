'3. Cimnastik Şöleni' gerçekleşti

'3. Cimnastik Şöleni', 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 850 cimnastikçinin katıldığı bu şölende, özel koreografiler güçlü bir şekilde sergilendi

'3. Cimnastik Şöleni', 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 850 cimnastikçinin katıldığı bu şölende, özel koreografiler güçlü bir şekilde sergilendi ve izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı. Gösterinin dikkat çekici anlarından biri, öğrencilerin açtığı 'İSİAS ORTAK DAVAMIZDIR' pankartıydı.

Girne Arkın Group Fest 24, üçüncü haftasına yoğun bir etkinlik programı ile devam ediyor. 16-23 Eylül tarihleri arasında birçok etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, 16 Eylül – 29 Eylül tarihleri arasında her gün saat 10:00 – 21:00 arası 'Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu' gerçekleştirilecek.

17 Eylül Salı akşamı Melisa Karanlık ve Orkestrası saat 20:00'de performans sergileyecek. 18 Eylül Çarşamba akşamı ise Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın 'Grönholm Methodu' isimli oyunu saat 21:00’de sahnelenecek. 19 Eylül Perşembe akşamı Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20:00’de performans verecek. 20 Eylül Cuma akşamı 'Mor ve Ötesi', Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’de sahne alacak. Son olarak, 21 Eylül Cumartesi günü '3. Gastro Show' Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri konsepti ile saat 17:00’de Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleşecek.