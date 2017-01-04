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3 Çocuğu Allah korudu

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3 Çocuğu Allah korudu
Yayanın valizine çarpıp, takla attıKaynak: Yayanın valizine çarpıp, takla attı

Taner ULUTAŞ

KKTC genelinde meydana gelen kazalara dün sabah bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi yolunda, Tüfekçi iş yeri önünde meydana gelen kazada, ikisi büyük,  birisi küçük 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Haspolat’ta sakin İbrahim Doğru (E-28) dikkatsiz sürüş sonucu, aynı yolda yaya olarak elinde valizi yürümekte olan Rasu Ahmad’a çarptı.  EE 972 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Doğru, valizi ile yolu geçmeye çalışan Rasu Ahmad’a çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetin kaybederek önce yan yola girdiği, daha sonra da  bordür taşlarına çarparak arabayı devirdiği öğrenildi.

EE 972 plakalı salon arabanın sürücüsünün çocuklarını kreşe götürmeye çalıştığı ve aşırı sürat nedeni ile kaza  yaptığı öne sürüldü.

Kaza sonrasında 3 Ambulansın kaza yerine gelerek hafif yaralanan yaya ile yine hafif yaralanan vasıta sürücüsü ile çocuğunun hastaneye götürdüğü ve müşahede altına alındığı belirlendi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı gözlemlendi

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