“3. Çocuk Hakları Festivali” 9 Kasım Cumartesi 14.00’ten itibaren Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda

SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’ten itibaren Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenliyor. Birbirinden farklı aktiviteyle gerçekleşecek “3. Çocuk Hakları Festivali” halka açık ve katılım ücretsiz olacak.

Çocuk hakları ile sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Çocuk Festivali’nin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Birçok paydaş ile bir araya gelerek bir dizi aktiviteyi halka açık ve ücretsiz şekilde düzenleyen SOS Çocukköyü Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi, 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’ten itibaren tüm halkımızı Lefkoşa Kızılbaş Parkı’na bekliyor.

Kızılbaş Parkı’nda saat 17.00’ye kadar yer alacak aktivitelerde Cranberries Dance and Gym Center, CUCO Toys&Crafts, Cyprus Basketball Academy, Gara Sandık, Kıbrıs DJ Akademi, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Nev Çocuk Fitness & Jimnastik, Okul Öncesi Eğitim Derneği, ekipleri etkinliğe gönüllü destek ve katılım sağlayacak. Etkinlik boyunca, survivor parkuru, çeşitli oyun ve sanat atölyeleri ile stantlar yer alacak.

3. ÇOCUK HAKLARI FESTİVALİ

Tarih: 9 Kasım 2024 Cumartesi

Saat: 14.00-17.00

Yer: Kızılbaş Parkı, Lefkoşa

Program Akışı

14:00 – Toplanma

(DJ performans-DJ Halil Erhan ve ekibi)

“Haklarım Mektubu"nun okunması

CBA Basketbol gösterileri

Nev Çocuk Fitness & Jimnastik

Cranberries Dance and Gym Center

SOS Dans Grubu

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu

*Etkinlik boyunca, survivor parkuru, çeşitli oyun ve sanat atölyeleri ile stantlar yer alacak.*