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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Erol Kâzım Andaç için taziye mesajı yayımladı

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3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurucu üyesi, eski bakanlardan Erol Kâzım Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Erol Kâzım Andaç için taziye mesajı yayımladı

Eroğlu’nun çalışma ofisinden verilen bilgiye göre, Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dostum, Bakan arkadaşım, UBP kurucu üyesi, mücahit komutanı, Lefkoşa eski Serdarı, Çetinkaya Futbol takımının unutulmaz kaptanı Erol Kâzım Andaç’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Erol Kâzım, Kıbrıs Türk halkının azınlıklık olmaya mahkûm edilmiş bir topluluk olma noktasından Devlet kurmuş bir halk noktasına gelmesinde önemli hizmetlerde bulunmuş isimlerin başında gelenlerdendir.

Böylesi kişilerin unutulmaması, çalışmalarının gelecek nesillere aktarılması, geçmişimizin iyi bilinmesi geleceğimizin güvende olması için büyük önem arz etmektedir.

Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum.”

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