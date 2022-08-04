3 Dairenin iş birliğinde “Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi” geliştirildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi iş birliğinde “Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması” projesi geliştirildi.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ile Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu bugün, ülkenin etnografik, arkeolojik, antropolojik ve benzeri değerlerinin coğrafik bazda tespit edilmesi amacıyla birlikte geliştirdikleri Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi hakkında bir toplantıda bir araya geldi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şirin Zaimağaoğlu, proje kapsamında ülkenin kültürel değerlerinin hangi bölgeden çıktığının, ilk nerede yapıldığının belirleneceğini, böylelikle yöresel tescillerinin yapılarak telif haklarının da korunmasının sağlanacağını ifade etti.

Gelecek nesiller için kültürün kayıt altına alınmasının önemini vurgulayan Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin halihazırda bu amaçla birçok çalışmayı aynı anda yürüttüğünü belirtti.

Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi’ni de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi iş birliğinde hayata geçirecek oldukları için çok heyecan ve mutluluk duyduğunu belirterek proje sonuçlarının dijital ortamlarda da paylaşılacağına vurgu yaptı.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da proje kapsamında akademik çevrelerle yapılacak çalışmalar sonucunda, sahada görev yapacak uzmanlarla birlikte hayata geçirecekleri Kuzey Kıbrıs’ın Kültür Atlasının Oluşturulması Projesi’nin yerel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılacak şekilde kayıt altına alınması kadar tanıtılmasının ve turistik anlamda faydalanılmasının da mümkün olacağına dikkat çekti.