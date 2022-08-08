3. Deniz Festivali Sona Erdi

3 GÜN SÜREN FESTİVALİN KAPANIŞ KONSERİNİ GRUP RAST VERDİ SURVIVOR ÇOCUK İSKELE’NİN ŞAMPİYONU AHMET KOMİLİ OLDU

KUMDAN HEYKEL YARIŞMASININ BİRİNCİSİ RUSYA EKİBİ OLDU

CYPRUS DANS OF FIRE EKİBİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU



İskele Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği Deniz Festivali, dün akşam(7 Ağustos) Grup RAST’ın verdiği konser ile sona erdi. Sabah saatlerinde başlayan Kumdan Heykel Yarışmasını, saat 17.00’da başlayan Survivor Çocuk İskele Yarışması takip etti. Her iki yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Survivor Çocuk İskele Yarışmasının hemen ardından kumsalda sahne alan Cyprus Dance of Fire ekibi, görsel şölen sundu. Ekibin gösterisi çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

3 GÜN SÜREN FESTİVALİN KAPANIŞ KONSERİNİ GRUP RAST VERDİ

İskele Belediyesi’nin pandemiden dolayı verdiği aranın ardından bu yıl 3.’sünü düzenlediği Deniz Festivali, 5/6 ve 7 Ağustos tarihlerinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşti. 5 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra konuk ülkeler; Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’nın sunacağı dans gösterileri ve Fikri Karayel’in verdiği konser ile başlayan 3. Deniz Festivali 7 Ağustos Pazar günü Kumdan Heykel Yarışması, Survivor Çocuk İskele Yarışması ve Grup Rast Konseri ile son buldu. Kendilerini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sunan Grup RAST, tam not aldı.

SURVIVOR ÇOCUK İSKELE’NİN ŞAMPİYONU AHMET KOMİLİ OLDU

İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali, çocukların nefes kesen mücadelesine ev sahipliği yaptı. Tüm parkurların İskele Belediyesi Marangoz Atölyesi tarafından yapıldığı Survivor Çocuk İskele yarışması 9-11 yaş arası çocukları parkurda buluşturdu. Hakemliğini Saffet Aşaroğlu ile Halil Gürselen’in yaptığı 12 kırmızı 12 mavi takımda toplam 24 çocuğun katıldığı yarışmanın şampiyonu kırmızı takımdan Ahmet Komili olurken, yarışmanın ikincilik ödülü ise mavi takımdan Hüseyin Toroslu’ya gitti.

KUMDAN HEYKEL YARIŞMASININ BİRİNCİSİ RUSYA EKİBİ OLDU

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İskele Sahil LEO, İskele Sahil Lions & Lefkoşa Lider LEO, Girne Özgürada Lions’un bu yıl 5.’sini düzenlediği Kumdan Heykel Yarışması da yaratıcılıkta sınır tanımayanların bir kez daha adresi oldu. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenen 3. Deniz Festivali kapsamında gerçekleşen 5. Kumdan Heykel Yarışması’nda ortaya çıkan eserler göz doldurdu. Yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdimedildi, yarışmanın birincisi ‘Mısır Piramiti Sfenks’in başı’ konseptiyle Rusya adına katılan ekip olurken, Ukrayna’nın armasını yansıtan eserle, jürinin verdiği dostluk/barış özel ödülünün sahibi ise Ukrayna ekibine gitti.