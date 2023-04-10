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3 Dilde Çocuk Kitabı “Barışın Sesi” Tanıtım Etkinliği Yapılacak

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​​​​​​​Eğitimci İsfendiyar Pilli tarafından yazılan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, 15 Nisan Cumartesi saat 15.00’te şenlikli bir etkinlikle okurlara tanıtılacak.
3 Dilde Çocuk Kitabı “Barışın Sesi” Tanıtım Etkinliği Yapılacak

Eğitimci İsfendiyar Pilli tarafından yazılan “Barışın Sesi” adlı çocuk kitabı, 15 Nisan Cumartesi saat 15.00’te şenlikli bir etkinlikle okurlara tanıtılacak. Büyük Han arkasındaki Lorenza Cafe’de gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar kitaptan 3 dilde bölümler okurken yine çocuk müzisyenlerden şarkılar da sunulacak.

Yazarın ve Khora Yayınevi yetkililerinin sunuşlarının yanı sıra, kitabı gönüllü olarak resimleyen lise öğrencisi Yeşim Çukurovalı ve çevirisini üstlenen Peral Onurlap ile Anna Tsangari de etkinliğe katılacak. Dileyen okurlar kitap alarak, bu barış projesine destek olan yazara, çizere ve çevirmenlere imzalatabilecek.

Barışın Sesi, ilkokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan okura hitap eden, dil becerilerini geliştiren bir kitap olarak Khora Kitabevi ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.

Etkinliğe her yaştan barış severler ve kitap severler davet ediliyor.

 

Tanıtım bülteni:

Barışa sevdalı bir öğretmen tarafından özenle yazılmış, lise öğrencisi bir genç tarafından heyecanla resimlenmiş, gönüllü emekle İngilizce ve Yunanca’ya çevrilmiş, amacı çocuklara, barış kuşunun büyülü sesini duyurmak olan bir kitap.

 

Ένα βιβλίο που γράφτηκε με προσοχή από έναν δάσκαλο που είναι παθιασμένος με την ειρήνη, εικονογραφήθηκε με ενθουσιασμό από έναν μαθητή λυκείου και μεταφράστηκε από εθελοντές στα αγγλικά και στα ελληνικά με στόχο να μυήσει τα παιδιά στη μαγική φωνή του πουλιού της ειρήνης.

 

A book written with care by a teacher who is passionate about peace, enthusiastically illustrated by a high school student, and translated by volunteers into English and Greek with the aim of introducing children to the magical voice of the bird of peace.

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