3 dönem CTP'den Meclis üyesiydi, GMB Bağımsız Başkan adayı oldu... Saatçi Oktay'a ilgi artıyor...

3 dönem CTP'den Meclis üyesiydi, GMB Bağımsız Başkan adayı oldu... Saatçi Salih Oktay'a ilgi artıyor...

Mağusa'da sevilen bir esnaf olan ve 3 dönem arka arkaya CTP'den GMB Meclis üyeliğine seçilen saatçi Salih Oktay dün kalabalık bir gönüllü ordusu ile adaylık müracaatı yaptı.

Oktay aday müracaatı sonrasında Mağusa'da surlar içinde esnaf ziyareti de yaptı.

GMB Bağımsız Başkan adayı Saatçi Salih Oktay'ı Halkın Parti ile Bağımsızlık Yolu da destekleyeceğini açıkladı.

Salih Oktay 16 Kasım'da adaylığını açıklamıştı.

İşte o açıklama;

Sevdamız Mağusa!



Gazimağusa’yı yürekten seven, yıllardır bir esnaf olarak bu kentin tüm sorunlarını ve çözümlerini çok yakından bilen, Gazimağusa'ya, insanına, tarihine, dokusuna önem veren gerçek bir Gazimağusalı olarak 2022 belediye seçimlerinde ekibim ve vizyonumla bağımsız belediye başkan adayı olduğumu kamuoyuna ilan ediyorum. İki dönem üst üste belediye meclis üyesi olarak hizmet verdiğim Gazimağusalıların karşısına bu kez BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI olarak, “HALKIN ADAYI, HİZMET İNSANI” sloganıyla çıkıyorum.



2010, 2014 ve 2018 yıllarında yapılan yerel seçimlerde iki dönem üst üste Gazimağusa Belediye Meclis üyesi olarak ve Halkımızın teveccühü ile rekor bir oy desteğiyle seçildiğim görevlerimi kimseyi ayırmadan herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla sürdürdüm. Yaşamış olduğum geçici bir sağlık sorunu nedeniyle kısa bir süre ara vermiş olmama rağmen kentime ve insanıma olan düşkünlüğüm nedeniyle Gazimağusa'mızın sorunlarını hep yakından takip ettim. Yıllardır bir esnaf olarak hep Halkın içinde oldum, Belediye Başkanlığı görevimi yaparken de hep öyle olacağım, kapım her zaman tüm Gazimağusalılara açık olacağı gibi sürekli Halkın içinde olmaya devam edeceğim.



Gazimağusa’nın sorunları çözülemeyecek sorunlar değildir, yeter ki istek olsun, irade olsun, bu kente sevdalı bir ekip olsun, çağdaş bir vizyon olsun. Ekibimle birlikte bu gerekleri yerine getirecek kapasiteye ve vizyona sahip olduğumuza inanıyorum.

Son yıllarda belediye çalışanlarının maaş alamaz ya da maaşlarını geç alır noktaya getirilmesi, grevler, eylemler ve Halkımızın aldığı hizmetlerde yaşanan kesintiler pek çok Gazimağusalıyı mağdur etmiştir. Belediyenin mali yapısı sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Yeni dönemde hem çalışanlarla Belediye yönetimi arasında sağlıklı bir diyalogla çalışma barışının sağlanması, hem de Halkın huzurunun yeniden sağlanması bizim temel hedefimiz olacaktır. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz ve Halkımıza güveniyoruz. Biz bu sorunların üstesinden geliriz, Halkımızla birlikte başarırız.

Belediyecilikte parti ve particilik öne çıkarsa kent ve o kentte yaşayanlar zarar görür. Belediyecilik insanların hangi partiden olduğuna bakmadan, hem hizmet verirken, hem işe alırken, hem de hangi bölgeye daha önce hizmet vereceğine karar verirken adil olmayı gerektirir. İşte tam da bunun için BAĞIMSIZ olarak Belediye Başkanlığına aday oluyorum. Kimseyi diline, dinine, doğum yerine, cinsiyetine, gelir düzeyine ya da oturduğu bölgeye göre ayırmadan adil hizmet vermek için aday oluyorum.

Gazimağusa'nın ihtiyacı kavga değil huzurdur, kargaşa değil düzendir, mağduriyet değil hizmettir.

Ekibimle birlikte biz bu hedeflerle yola çıkıyoruz ve size, yani Gazimağusa Halkına güveniyoruz.



Sizlerin desteği ile kentimiz yeniden hayat bulacak, huzur bulacak, adil hizmet alacak. HALKIN ADAYI olarak, sizi anlayan, içinizden biri olarak çıktığım bu yolda hepinizin yanımda görmek istiyorum.



BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, Gazimağusa'mız güzel günlerine yeniden kavuşacak.



SALİH OKTAY (SAATÇİ SALİH)

GAZİMAĞUSA BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI