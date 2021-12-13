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3 Doz Aşı Omicron Varyantı İçin Yeterli Bağışıklığı Sağlıyor

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3 Doz Aşı Omicron Varyantı İçin Yeterli Bağışıklığı Sağlıyor
3 Doz Aşı Omicron Varyantı İçin Yeterli Bağışıklığı Sağlıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üç doz aşının Omicron varyantı için yeterli bağışıklığı sağladığını ve bu konuda endişeye gerek olmadığını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enjeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Güney Afrika'daki bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda Omicron varyantı tespit edilen hastalarda kas ve eklem ağrısı ile burun tıkanıklığı, akciğer tutulumu, kuru öksürük ve balgam şikayetlerinin nadir görüldüğünü, tat ve koku kaybının ise hiç görülmediğini ifade etti.

Varyantlarla virüs zayıflıyor mu?

Türkiye'de varyant tespit edilen 6 hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Şener, şunları söyledi:

"Omicron varyantı olarak tanımlanan hastalarda ölüm yok. Yoğun bakıma yatış oranlarında bir artış yok. Bu da aslında uzun zamandır tartıştığımız, 'Acaba bir mutasyon ve değişimle gelen varyantlarda zayıflama söz konusu olacak mı?' sorusunu gündeme getiriyor."

Omicron varyantı görülenler aşılı

Şener, bununla ilgili yorum yapmak için çok erken olduğunu belirterek, "Çünkü Avrupa'daki verileri değerlendirmek lazım. Bir taraftan, baktığımızda şu an Omicron varyantı görülmüş ve yoğun bakıma ve hastaneye yatış oranı düşük dediğimiz grup aşılı grup" dedi.

3 doz aşı yeterli koruyuculuk sağlar

Omicron varyantıyla mücadelede de aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Şener, şöyle devam etti:

"Türkiye'de uygulanan inaktif ve mRNA aşıları etkin bağışıklığı sağlıyor. Omicron varyantında ekstra 3 doz bağışıklığın zaten yeterli koruyuculuğa sahip olduğunu çok yakın zamanda araştırmacıların makalelerinde de gördük. Türkiye'de hala Delta ve Delta Plus varyantı baskın. 6 kişide çıkan bu virüsün aşılamadan kaçma potansiyeli olduğunu gündemde tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum."

"Aşı, Omicron varyantına karşı ölümü önlüyor"

Türkiye'de Omicron varyantı görülmesinin paniğe neden olmamasını isteyen Şener, şöyle konuştu:

"Şimdilik 2 ilde görülen varyantın ülke genelinde görülmesi için bir zaman dilimi var. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Hiç aşılanmayan grup, aşısını olsun. Çünkü halihazırda bildiğimiz şey şu, mevcut aşılar, Omicron varyantı ve Delta Plus varyantına karşı ölümü önlüyor." 

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