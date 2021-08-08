3. doz aşıları kime yapılıyor?

Toplumda hiç aşı olmamış kişileri hızla aşılamaya devam ederken 6 ay önce aşılanan sağlık çalışanlarının 3. Doz aşıları tamamlanmış olup, 3. Dozlara risk gurubunda olan, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzeri kişilerle devam ediyoruz.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı olmanın önemine işaret ederek, 3. Doz aşılar ve Acil Durum Hastanesi Temmuz ayı yatan hastaların aşı durumlarına göre son durumunu paylaştı .

Bakan Üstel'in açıklamaları şöyle;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart 2020’den bu yana yoğun bir şekilde mücadele verdiğimiz Covid-19 salgınının önlem açısından tüm süreçlerinde sabır ve anlayış gösteren halkımıza öncelikle teşekkürlerimi sunarım.

Dünya Sağlık Örgütü’nün işaret ettiği tedbirlere paralel Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar gereği kısıtlamalar hatta kapanmalar yaşandığı herkesin malumudur.

Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz, hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Kaldı ki bugün için buna zorlanacağımız bir belirti yok. Ancak olmayacağı anlamına da gelmemektedir.

Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi istemediğimiz sonuca yaklaştırabilir. Bu tehlikeden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar kurallara kesinlikle uymaktır.

Aşı programımız alınan ek tedbirlerle yenilenerek daha fazla, daha yoğun hizmet hedefi ile düzenlenmiştir ve tüm halkımızın yararlanabileceği miktarda aşılar mevcuttur.

Covid-19 salgını İle mücadelemizde en önemli silahımız aşılamadır.

Şu an bakanlığa bağlı tüm merkezlerimizde aşılama devam etmektedir.

Toplumda hiç aşı olmamış kişileri hızla aşılamaya devam ederken 6 ay önce aşılanan sağlık çalışanlarının 3. Doz aşıları tamamlanmış olup, 3. Dozlara risk gurubunda olan, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzeri kişilerle devam ediyoruz.

Merkezlerimizde Pfizer BioNTEch, Sinovac ve AstraZeneca aşıları devam etmektedir.

Anavatan Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı ile yakın ilişkilerimiz, salgın yönetimi açısından bizleri istenilen seviyeye ulaştırmıştır.

Bu konuda kontrolü elde tutabilmek adına tüm verileri günlük olarak değerlendirdiğimiz veri tabanı oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda Temmuz 2021 itibariyle Acil Durum Hastanesi yatan hasta istatistiklerine baktığımızda Temmuz ayında Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma yatan hasta sayısı 16 olup, bunun 11 tanesi yani % 68.7 si aşısızdı. Yine Acil Durum Hastanesi servislerine yatan toplam 300 hastadan 207'si yani % 69 'u aşısızdı.

Görüldüğü üzere aşısız olan hastaların hastaneye yatma riski ve yoğun bakıma giriş riskleri aşılı olanlardan daha yüksektir.

Tüm aşıların salgına karşı en büyük kalkan olduğunun bilinmesini isterim. Bu mücadelede hep hatırlayalım, kurallarla uyalım ve ulaştığımız aşıyı olalım.