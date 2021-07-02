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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

3. doz neden gerekli?

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Türkiye'de sağlık sistemi ve çalışanların fedakarlığı sayesinde Covid-19'dan ölüm oranlarının dünya ortalamasının gerisinde seyrettiğini dile getiren Şener, 3. doz seçeneği sunan ilk ülkelerden biri olduklarına işaret etti.
3. doz neden gerekli?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana Sağlık Bakanlığının çok iyi bir süreç yönettiğini söyledi.

Vatandaşların salgından korunması için aşı seferberliği yürütüldüğünü dile getiren Şener, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.

Hem Türkiye hem de dünyada salgının devam ettiğini belirten Şener, "Aslında bağışıklığı 2 doz aşıyla sağlıyoruz. 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar etkili ve uzun süreli düştüğünü biliyoruz" dedi.

"AŞILANMA ORANI YÜZDE 60'A ULAŞMALI"

Şener, dünya genelinde Delta varyantı görülmeye başlandığı için Türkiye'de de yaygınlaşma potansiyeline bağlı olarak yüksek antikor seviyelerinin oluşmasının önem taşıdığını bildirdi.

Türkiye'de sağlık sistemi ve çalışanların fedakarlığı sayesinde Covid-19'dan ölüm oranlarının dünya ortalamasının gerisinde seyrettiğini dile getiren Şener, 3. doz seçeneği sunan ilk ülkelerden biri olduklarına işaret etti.

Prof. Dr. Şener, salgının kontrol altına alınmasında sürü bağışıklığının sağlanması için aşılanma oranının yüzde 60'a ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

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