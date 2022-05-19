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3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası başladı

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3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası başladı
3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası başladı

Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası başladı. Bu yıl 3.sü düzenlenen Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasına Efsane masterleri, Tuzla masterleri, Kartal masterleri, Ortaköy masterleri, Marmara masterleri olmak üzer 5 takımın katıldı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası 16, 19, 23, 26, 30 Mayıs tarihleri arasında oynanarak lig tamamlanacak.

İlk Maçlar
Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası ilk hafta karşılaşmalarında Tuzla masterleri, Kartal masterleri’ni 4-2 mağlup ederken, Marmara masterleri ile Ortaköy masterleri 2-2 berabere kaldı. Efsane masterleri haftayı bay geçti.

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3.Erhun Erkmen masterler anı turnuvası futbol turnuvasında ilk haftanın lideri Tuzla masterleri olurken, Osman Demirel haftanın futbolcusu oldu.
2.Maçlar
3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında 2.karşılaşmalarda Tuzla masterleri ile Ortaköy masterleri, Kartal masterleri ile Efsane masterleri arasında oynanırken, Marmara masterleri haftayı bay geçecek.

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