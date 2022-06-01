3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası tamamlandı

Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler
anı futbol turnuvasında oynanan karşılaşmalarla lig tamamlandı. 3.Erhun Erkmen masterler
anı futbol turnuvasına Efsane masterleri, Tuzla masterleri, Kartal masterleri, Ortaköy
masterleri, Marmara masterleri olmak üzere 5 takım mücadele ettiği ve tek devreli lig usulüne
göre oynanan anı futbol turnuvasında Marmara masterleri gol averajı ile şampiyon oldu.
4.Maçlar
Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası dördüncü ve son
karşılaşmalarda Efsane masterleri, Marmara masterleri’ni 4-3, Kartal masterleri, Ortaköy
masterleri’ni 3-0 mağlup ederken Tuzla masterleri haftayı bay geçti. 3.Erhun Erkmen
masterler anı turnuvasında Marmara masterleri gol averajı ile şampiyon oldu. Anı
turnuvasında Marmara masterlerinden Osman Demirel 7 golle gol kralı olurken, Efsane
masterleri futbolcusu Alpay Aktaşlı en centilmen futbolcu, Tuzla masterleri de en centilmen
takım olarak turnuvaı tamamladı.
Ödül Töreni
3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında ligin tamamlanmasının ardından
düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara, gol kralı, en centilmen futbolcu ve en
centilmen takıma kupaları merhum Erhun Erkmen’in kızı Sevim Mery Erkmen tarafından
verildi.
3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası gol krallığı.
7 Gol Osman Demirel (Marmara masterleri)
6 Gol İbrahim Sakallı (Efsane masterleri)
5 Gol Erdoğan Nalbant (Marmara masterleri)
En Centilmen Futbolcu : Alpay Aktaşlı (Efsane masterleri)
En Centilmen Takım : (Tuzla masterleri)
3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası sıralama.
1.Marmara masterleri
2.Ortaköy masterleri
3.Efsane masterleri
4.Kartal masterleri
5.Tuzla masterleri
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.