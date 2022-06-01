3.Erhun Erkmen Masterler anı futbol turnuvası tamamlandı

Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler

anı futbol turnuvasında oynanan karşılaşmalarla lig tamamlandı. 3.Erhun Erkmen masterler

anı futbol turnuvasına Efsane masterleri, Tuzla masterleri, Kartal masterleri, Ortaköy

masterleri, Marmara masterleri olmak üzere 5 takım mücadele ettiği ve tek devreli lig usulüne

göre oynanan anı futbol turnuvasında Marmara masterleri gol averajı ile şampiyon oldu.



4.Maçlar



Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası dördüncü ve son

karşılaşmalarda Efsane masterleri, Marmara masterleri’ni 4-3, Kartal masterleri, Ortaköy

masterleri’ni 3-0 mağlup ederken Tuzla masterleri haftayı bay geçti. 3.Erhun Erkmen

masterler anı turnuvasında Marmara masterleri gol averajı ile şampiyon oldu. Anı

turnuvasında Marmara masterlerinden Osman Demirel 7 golle gol kralı olurken, Efsane

masterleri futbolcusu Alpay Aktaşlı en centilmen futbolcu, Tuzla masterleri de en centilmen

takım olarak turnuvaı tamamladı.



Ödül Töreni



3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında ligin tamamlanmasının ardından

düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara, gol kralı, en centilmen futbolcu ve en

centilmen takıma kupaları merhum Erhun Erkmen’in kızı Sevim Mery Erkmen tarafından

verildi.



3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası gol krallığı.

7 Gol Osman Demirel (Marmara masterleri)

6 Gol İbrahim Sakallı (Efsane masterleri)

5 Gol Erdoğan Nalbant (Marmara masterleri)

En Centilmen Futbolcu : Alpay Aktaşlı (Efsane masterleri)

En Centilmen Takım : (Tuzla masterleri)

3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası sıralama.

1.Marmara masterleri

2.Ortaköy masterleri

3.Efsane masterleri

4.Kartal masterleri

5.Tuzla masterleri