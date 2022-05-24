3.Erhun Erkmen Masterler turnuvasında heyecan yükseliyor

3.ERHUN ERKMEN MASTERLERDE HEYECAN YÜKSELİYOR



Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler

anı futbol turnuvasında heyecan devam ediyor. 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol

turnuvasına Efsane masterleri, Tuzla masterleri, Kartal masterleri, Ortaköy masterleri,

Marmara masterleri olmak üzer 5 takım mücadele ediyor. Tek devreli lig usulüne göre

oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası 26, 30 Mayıs tarihleri arasında

oynanarak lig tamamlanacak.



İkinci Maçlar



Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası ikinci hafta

karşılaşmalarında Ortaköy masterleri, Tuzla masterleri’ni 2-1 mağlup ederken, Kartal

masterleri ile Efsane masterleri 0-0 berabere kaldı. Marmara masterleri haftayı bay geçti.

3.Erhun Erkmen masterler anı turnuvası futbol turnuvasında ikinci maçların sonunda lideri

Ortaköy masterleri olurken, Salih Hatay haftanın futbolcusu oldu.



Üçüncü Maçlar



Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası üçüncü

karşılaşmalarında Marmara masterleri, Kartal masterleri’ni 3-2, Efsane masterleri, Tuzla

masterleri’ni 6-1 mağlup ederken Ortaköy masterleri haftayı bay geçti. 3.Erhun Erkmen

masterler anı turnuvası futbol turnuvasında üçüncü maçların ardından lideri Efsane masterleri

olurken, Kartal masterlerinden Fatih Kılıç haftanın futbolcusu oldu.



4.Maçlar



3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında 4.karşılaşmalar 26 Mayıs Perşembe akşamı

oynanacak.