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3.Erhun Erkmen Masterler turnuvasında heyecan yükseliyor

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3.Erhun Erkmen Masterler turnuvasında heyecan yükseliyor
3.Erhun Erkmen Masterler turnuvasında heyecan yükseliyor

3.ERHUN ERKMEN MASTERLERDE HEYECAN YÜKSELİYOR


Efsane masterleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhun Erkmen masterler
anı futbol turnuvasında heyecan devam ediyor. 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol
turnuvasına Efsane masterleri, Tuzla masterleri, Kartal masterleri, Ortaköy masterleri,
Marmara masterleri olmak üzer 5 takım mücadele ediyor. Tek devreli lig usulüne göre
oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası 26, 30 Mayıs tarihleri arasında
oynanarak lig tamamlanacak.

hakemler.jpg
İkinci Maçlar


Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası ikinci hafta
karşılaşmalarında Ortaköy masterleri, Tuzla masterleri’ni 2-1 mağlup ederken, Kartal
masterleri ile Efsane masterleri 0-0 berabere kaldı. Marmara masterleri haftayı bay geçti.
3.Erhun Erkmen masterler anı turnuvası futbol turnuvasında ikinci maçların sonunda lideri
Ortaköy masterleri olurken, Salih Hatay haftanın futbolcusu oldu.

kartal-masterler-centilmen.jpg
Üçüncü Maçlar


Ortaköy stadında oynanan 3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvası üçüncü
karşılaşmalarında Marmara masterleri, Kartal masterleri’ni 3-2, Efsane masterleri, Tuzla
masterleri’ni 6-1 mağlup ederken Ortaköy masterleri haftayı bay geçti. 3.Erhun Erkmen
masterler anı turnuvası futbol turnuvasında üçüncü maçların ardından lideri Efsane masterleri
olurken, Kartal masterlerinden Fatih Kılıç haftanın futbolcusu oldu.

masterleri.jpg
4.Maçlar


3.Erhun Erkmen masterler anı futbol turnuvasında 4.karşılaşmalar 26 Mayıs Perşembe akşamı
oynanacak.

tuzla-masterleri.jpg

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