3 Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 24.04.2022 ve 06.05.2022 tarihlerinde, Ozanköy’de faaliyet gösteren Erdener Market’e

müşteri olarak giden A.H.(K-51)’nin, toplam değerleri 151 TL olan muhtelif yiyecek ve kişisel

bakım ürününü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit

edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 2021-2022 yılları arasında, Kaplıca'da, faaliyet gösteren Metal And Wood isimli iş yerinde çalışan A.B.(E-39)’nin, iş yeri adına yapmış olduğu işlere karşılık müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 156.104 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



3. 05.05.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dipkarpaz’da yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinden yaklaşık 3 ton ağırlığındaki inşaat demirleri çalınmıştır. Olayı polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G.(E38) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.