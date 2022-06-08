3 Farklı Bölgede Hırsızlık

19.12.2021-08.03.2022 tarihleri arasında, Boğazköy’de faaliyet “Şevket Seren ve Kardeşi

Ltd” isimli iş yerinde çalışmakta olan E.T.(E-38)’nin, iş yeri adına satmış olduğu muhtelif süt

ürünlerine karşılık müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 22.563,45 TL nakit parayı, şirket

muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu

şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

1. 07.06.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç farklı işyeri açılarak içerlerinden;

toplam 2.585 TL nakit para ve 1 şişe alkollü içki çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruştumada, meselede zanlı olarak

görülen N.N.(E-28) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 31.05.2022 tarihinde, Mehmetçik’te, Özgürlük Caddesi üzerinde bulunan ikametgahın

penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 3.600 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruştumada, meselede zanlı olarak

görülen R.Ç.(E-56) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.