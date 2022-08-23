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3 Farklı Bölgede Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Farklı Bölgede Hırsızlık

18.08.2022 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Malin-1 Market’e, 20.08.2022 tarihlerinde de Elif Market’e müşteri olarak giden S.L.M.(E-23), R.V.M.(E-26) ve A.L.L.(E-25)’nin market içerisinden toplam değerleri 1955 TL olan toplam 6 şişe alkollü içkiyi çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

22.08.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden M.Ç.(K-21) ve B.G.(K-20)’nin, toplam 458.60 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

16.08.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta Koral KALKAN’a ait araç içerisinde bulunan altın tesbih çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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