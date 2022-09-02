3 Farklı Bölgede Hırsızlık

06.08.2022-16.08.2022 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde çalışan A.K.(K-23)’nin, mutfak kapısı üzerine asılı vaziyette duran işverenine ait çanta içerisinde muhafaza edilen 250 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

29.08.2022 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne de faaliyet gösteren bir kumarhane

İçerisinde, slot makinesi üzerinde bir müşteri tarafından bırakılan Samsung A20 marka cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen V.Ç. (E-37) 01.09.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir

24.08.2022 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.F.S.(E-20)’nin, market içerisinden toplam 5.800 TL değerindeki muhtelif alkollü içkileri alıp ödeme yapmadan gizlice market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.