3 Farklı Bölgede Hırsızlık

31.10.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, bir şahıs tarafından düşürülen cep telefonu ve söz konusu telefonun kılıfı içerisinde muhafaza edilen iki adet banka kartı, kimlik kartı ve 100 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.D.(K-36) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında, S.H.(E-30)’nin, Mehmetçik’te ikametgahına ait elektrik sayacına, bağlamış olduğu düzenek ile toplam 23.403,62 TL değerinde elektrik akımı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.11.2021-31.10.2022 tarihleri arasında, H.P.(E.48)’nin, Dipkarpaz’da bir arazi içerisinde muhafaza edilen iki şahsa ait çelikten mamul prefabrik evi ve profil demirlerini çaldıktan sonra, söz konusu evi bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla 90,000 TL nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.