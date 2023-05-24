3 Farklı Bölgede Hırsızlık

1. 10.04.2023 tarihinde, Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.Ç.(E-43)’nin, yapılan demir işi karşılığında müşteriden temin ettiği 800 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyip çaldığı ve ayrıca 18 ve 19 Nisan 2023 tarihlerinde, Karşıyaka’da bir ikametgahta tadilat amaçlı bulunduğu sırada, ikametgahtan 1 adet katalitik soba ve 1 adet güneş enerji panelini çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 14-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Serhatköy’de bulunan bir ağıldan 3 adet kuzunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meslede zanlı olarak görülen H.I.(E-37) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 22.05.2023 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden C.A.(K-22)’nın, market içerisinde satışa sunulan toplam 4.569,49 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve kozmetik ürünlerini alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.