3 Farklı Bölgede Hırsızlık Olayları

1. 2021 yılı ve 18.06.2022 tarihleri arasında, Dörtyol’da bir şahsa ait araç içerisinde muhafaza

edilen 150.000 TL ve 800 Stg nakit paralar çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine

yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.G.(E-42) tutuklanmıştır. Soruşturma

devam etmektedir.



2. 04.06.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, işverene ait cüzdan içerisinde

muhafaza edilen 350 Euro ve 275 Dolar nakit paralar çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen iş yeri çalışanı A.D.Ş.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



3. 03.06.2022 - 09.06.2022 tarihleri arasında, Boğazköy’de bir şahsa ait ikametgah içerisinden 2000 Euro, 130 Stg ve 50 Leva nakit paralar çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.S.(E-44) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.