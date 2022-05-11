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3 Farklı Bölgede Polisten Operasyon

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Farklı Bölgede Polisten Operasyon

1. 10.05.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekipleri tarafından, Ercan-Akıncılar Anayolu üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki Ö.A.K.(E-28)’nın kullanımında bulunan araçta ve üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 9 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ile yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

2. 10.05.2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa’da 29 Ekim Sokak üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki araçta ve içerisinde bulunan M.K.Ö.(E-25) ile U.K.(E-18)’nin üzerlerinde yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

3. 10.05.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, T.F.O.(K-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; 4 adet yarım, 86 adet de bütün MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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