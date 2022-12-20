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3 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

1.         19.12.2022 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki SP 969 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa KAYA(E-42) yönetimindeki SJ 923 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp, kaza yerinde durmadan ayrılmıştır.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.

2.         19.12.2022 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Ortaköy 5’inci sokak üzerinde, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki SP 969 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağdan gelen araçların geçmesi için durup bekleyen Tahir ÖZDİL (E-30) yönetimindeki MK 659 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmadan sonra kimliği meçhul sürücü, SP 969 plakalı aracı kaza yerinde bırakıp ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

3.         19.12.2022 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde, Acil Servisin doğu kısmında bulunan isimsiz yol üzerinde, kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki SA 983 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce tek yön seyrettiği sırada, o esnada yolun solundan güney istikametine doğru dönüş yapan ve yoluna devam eden Serdinç MAYPA(E-55) yönetimindeki GT 569 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp, kaza yerinde durmadan ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.  

             Söz konusu üç ayrı kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturmalar kapsamında, SP 969 ve SA 983 plakalı araçların kazalar esnasındaki sürücüsünün Selçuk Uğur AKYILDIZ (E-48) olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs aynı gün tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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