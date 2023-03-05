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3 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Farklı Bölgede Trafik Kazası!

1.         04.03.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Mehmet BULGAN (E-54) yönetimindeki NB 692 plakalı araç ile caddenin güneyindeki toprak alan içerisinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Abdullah GÖKTAŞ (E-29) yönetimindeki RB 781 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan RB 781 plakalı motosiklet sürücü Abdullah GÖKTAŞ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         04.03.2023 tarihinde, 14:30 sıralarında, Türkmenköy-İnönü Anayolu üzerinde, Hürü GÖKSU (K-39) yönetimindeki RP 806 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol-Türkmenköy kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol kavşağı üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Rahim SERÇE (E-56) yönetimindeki MB 108 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonrası yaralanan RP 806 plakalı araç sürücüsü Hürü GÖKSU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erbay GÖKSU(E-43) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Hürü GÖKSU beyin kanaması teşhisi nedeniyle nöroloji servisinde, Erbay GÖKSU ise sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. MB 108 plakalı kamyonet sürücüsü Rahim SERÇE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

3.         05.03.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı caddesi üzerinde, Ayomide Opayemi AWOKOYA (E-23) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UA 160 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Özlem ARAS (K-22) yönetimindeki LM 436 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UA 160 plakalı araç sürücüsü Ayomide Opayemi AWOKOYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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