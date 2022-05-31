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3 Farklı Bölgede Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Farklı Bölgede Yangın

1. 30.05.2022 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Erdemli’de, Ağıllar bölgesinde meydana gelen
yangın sonucu, Şerife BİRŞEN’ait 4 dönüm bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200 metrelik sulama hortumu, 4.000 metrelik damlama lastiği ve 2 adet 1 tonluk plastik su deposu ile Hasan ÖNCÜLER’e ait 5 dönüm anız, 3 adet rulo balya yanmıştır. Yangın bölge halkı tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.


2. 30.05.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Yıldırım’da, Bahçeler Bölgesinde meydana
gelen yangın sonucu, Taşkın ÖZTEMİZ&#39;e ait 15 dönüm biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus ağacı yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.


3. 30.05.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefke’de Mehmet Akif Caddesi üzerinde
bulunan Ruhsar TAŞAR’a ait ikametgahın yatak odasında, şarjda takılı olan akülü çocuk arabasının aşırı ısınmasından dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; 1 adet masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz, dolap, kapı ve pencereler ile muhtelif beyaz ev eşyalar yanmış olup, evin tüm odaları ise dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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