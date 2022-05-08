3 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

1. 07.05.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Meriç’te, Emel GARDİYANOĞLU’na ait

zeytinlik bahçesi içerisinde, jeneratör elektrik kontrol panelinde oluşan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde; jeneratör, hidrofor, 6 metre uzunluğunda ellilik su borusu, yarım dönüm kuru ot, yarım dönüm anız ile Ömer ÖZKILIÇLAR’a ait yarım dönüm anız ve dört adet rulo balya yanarak zarar görmüştür.

Yangın aynı İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 07.05.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Çatalköy’de Diana Plajı mevkiinde faaliyet gösteren bir restoranda çalışan şahsın, sigara içtiği sırada elinde tutmakta olduğu kapağı açık vaziyetteki benzin bidonunun alev alması sonucu panikleyerek bidonu elinden atması neticesinde yangın meydana gelmiştir.

Yangın iş yeri çalışanlarını müdahalesi ile söndürülmüş olup, meydana gelen yangın sonucu; restoran içerisinde bulunan plastik çöp bidonu, 2 adet klimanın iç üniteleri, 20 adet peçetelik, 2 adet güvenlik kamerası, elektrik ve internet kabloları, aydınlatma lambaları ve muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.



3. 07.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Dikmen’de 23 Nisan Sokak üzerinde, Ülkü

ÖZORUN DERCAN’a ait ikametgahın garajı içerisinde park halinde bulunan salon aracın motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde; araç ve içerisinde bulunan çocuk araç koltuğu ile kişisel malzemeler, garaj içerisinde bulunan jeneratör, garaja ait elektrik tesisatı, yağmur suyu gider borusu ve pencere yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Yangın aynı İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.