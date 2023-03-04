3 Farklı Bölgede Yangın Çıktı

1. 03.03.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Kızılbaş’ta bulunan bir apartman dairesinin mutfak odası içerisinde, muhtemelen faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ocak ve aspiratör yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı mutfağın duvarları islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 03.03.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da Hostes Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, çalışır durumdaki elektrikli sobanın devrilip zeminde bulunan halıyı tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan tüm beyaz eşya, mobilya ve ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı tüm duvarlar islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3 03.03.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Barış AVŞAR (E-30) kuıllanımıdaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, plastik aksamları ve ön kaputu yanarak zarar görürken, ısıdan dolayı ön camı çatlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.