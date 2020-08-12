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3 farklı yerde uyuşturucu operasyonu

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3 farklı yerde uyuşturucu operasyonu
3 farklı yerde uyuşturucu operasyonu

11.08.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Gaziveren’de, KKTC’ye kanunsuz giriş yapma suçundan aranmakta olan R.Ş.(E-29)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         11.08.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Sakarya Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen Z.Ö.(E-40) ve H.G.(E-47)’nin üzerlerinde ve konu araçta polis tarafından yapılan aramada, toplamda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

 

3.         11.08.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerini tarafından şüpheli olarak görülen M.D.(E-29), polislerin kendisine yaklaştığı görmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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