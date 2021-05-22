3 farklı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11:40 sıralarında, Boğazköy Oray Sitesinde bulunan Hüseyin DAĞ’ın kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.

Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin DAĞ ve Fidan DAĞ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Öte yandan saat 11:45 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içersinde bulunan araba ve sanayi atıklarından oluşan hurdalar ve kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangına, Polis İtfaiye, Sivil Savunma Ekipleri ve bir şirkete ait iş makinesi ile müdahale edildi. Bir diğer yangın da saat 11:50 sıralarında, Dikmen – Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 800 dönümlük alan içersinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Her 3 yangınla ilgili polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor