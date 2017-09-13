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3. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali bu akşam başlıyor

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3. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali bu akşam başlıyor
Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği festivalin açılışı saat 19.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in de katılımıyla yapılacak.

17 Eylül Pazar gününe kadar sürecek festivalde, Kurtalan Ekspres grubu yanında Kıbrıslı sanatçılar konserler verecek; halk dansları gösterileri, karikatür sergisi, Sevcan Çerkez’in “Hanaylı Nene Heykel Sergisi”, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KIFSAD) “Geçitkale’de Yaşam’’ isimli fotoğraf sergisi ve Yıltan Taşçı'nın "Geçitkale'nin Yüzleri 3" sergisi yer alacak.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, festivalin gerçek anlamda bir kültür ve sanat festivali özelliği ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Çocuk defilesi, illüzyonist gösterisi, KangooJumps ateş show, Geçitkale Belediye Orkestarsı ve Geçitkale Belediye Korosu’nun da renkkatacağı festivalin bölgenin kültürünü ön plana çıkarmak ve beldenin sesini duyurmak adına önem taşıdığı kaydedildi.

“Panayır ile festivalin ayrılması gerektiğinin altının çizilmesi gerekir” denilen açıklamada, Geçitkale’deki festivalin artık marka haline gelme yolunda olduğu ifade edilerek tüm halk festivale davet edildi.

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