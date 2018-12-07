3 gencin cenaze tarihi ve yerleri açıklandı

Ahmet Kılıç ‘ın cenaze töreni bugün ikindi namazının ardından, Lefkoşa Ismail Sefa’da yapılacak.
Tolga Bekçi ve Günay Kandaz’da ailelerinin aldığı karar çerçevesinde yarın Dikmen’de öğle namazının ardından defnedilecek.
Ahmet Kılıç ‘ın cenaze töreni bugün ikindi namazının ardından, Lefkoşa Ismail Sefa’da yapılacak.
Tolga Bekçi ve Günay Kandaz’da ailelerinin aldığı karar çerçevesinde yarın Dikmen’de öğle namazının ardından defnedilecek.
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