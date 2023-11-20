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3 gün boyunca ‘reçete’ işlemleri yapılmayacak...

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Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda yapılması planlanan “stok sayımları ve güncellemeleri” nedeniyle 3 gün boyunca reçete işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.
3 gün boyunca ‘reçete’ işlemleri yapılmayacak...

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Genel Ecza Deposunda yapılması planlanan “stok sayımları ve güncellemeleri” nedeniyle 3 gün boyunca reçete işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, reçete işlemlerinin yapılmayacağı tarihler; 22-23-24 Kasım olarak açıklandı. Açıklamada, “Reçete kapsamında şahsınıza yazılan ilaç teminlerinizin ilgili tarihlerden önce veya sonra yapılabileceğini bildirir sağlıklı günler dileriz” denildi.

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