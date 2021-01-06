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3 gün kumar izniyle geldi...Kaçak kalırken hırsızlık yaptı

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Ülkemize 3 günlük karantinasız kumar oynama izni ile gelen ancak 3 günlük süreyi doldurmasına rağmen ayrılmayarak hırsızlık yapan zanlı Tümen Bayil dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
3 gün kumar izniyle geldi...Kaçak kalırken hırsızlık yaptı

Ülkemize 3 günlük karantinasız kumar oynama izni ile gelen ancak 3 günlük süreyi doldurmasına rağmen ayrılmayarak hırsızlık yapan zanlı Tümen Bayil dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Osman Karabiber olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Tümen BAYİL’in “Emanetçi Tarafından Sirkat ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 31 Aralık2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Girne'de Canbolat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Amir Shahzad SHAHID'in yapmakta olduğu Nano Technology isimli dükkandan, daha önceden 400 TL karşılığında satmış olduğu Huawei Y7 marka, 865654048880783 imei numaralı cep telefonunu içerisindeki kişisel banka bilgilerini alıp geri vereceğini söyleyerek telefonu alıp dükkandan ayrılarak sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 2 Ocak 2021 tarihinde geldiğini ve zanlının ayni gün Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vermiş ve ifadesinde 31 Aralık 2020 tarihinde telefonunu konu telefoncudan görüşme yapmak için aldığını daha sonra oradan ayrılıp bankamatiğe gittiğini ancak hesabına para yatmadığı için telefoncuya ödemesi gereken parayı da ödeyeceğinden dolayı telefonu geri götürmediği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru ,zanlının tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde 5 Aralık 2020 tarihinde KKTC'ye 3 gün süreyle karantinasız giriş yaptığı ancak belirtilen 3 günlük sürede ülkeden çıkış yapmadığını ve 08.12.2020 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını  ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ay aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

 

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