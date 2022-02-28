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3 Gün Sağanak Bekleniyor

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3 Gün Sağanak Bekleniyor
3 Gün Sağanak Bekleniyor

KKTC’de yarından itibaren üç gün sağanak yağış bekleniyor.
 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 01 – 07 Mart tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın ve Çarşamba günü sağanak yağışlı, Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışlı, sonrasında ise parçalı bulutlu olacak.
 

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.
 

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli Perşembe günü ise yer yer Fırtınamsı olarak esecek.

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