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3 gün sürecek olan bisiklet sürüşü etkinliği ile ihtiyaçlı çocuklara yardımda bulunacak

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Amerika’da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu “Bridge To Türkiye Fund” Vakfı ülkede 3 gün sürecek olan bisiklet sürüşü etkinliği ile ihtiyaçlı çocuklara yardımda bulunacak.
3 gün sürecek olan bisiklet sürüşü etkinliği ile ihtiyaçlı çocuklara yardımda bulunacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşecek olan etkinlikte toplanacak olan bağışlar ile Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara hediyeler alınacak.

Vakıf daha önce Türkiye’deki ihtiyaçlı çocukların eğitimlerine de katkıda bulunmak için 2014 yılında Karadeniz’de 1600 km, 2017 yılında ise Ege’de 1300 km pedal çevirerek yardım kampanyası gerçekleştirmişti.

Bu yıl da Akdeniz kıyılarında yapılacak Antalya – Göbeklitepe parkuruna KKTC’de eklenerek 1200 km’lik sürüş gerçekleştirilecek.

KKTC’de 3 gün sürecek olan etkinlikte çocuklara tablet, ayakkabı, mont ve benzeri katkıların yanı sıra, eğitim ile ilgili yardımlar da yapılacak.

Proje ortakları arasında BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği, KKTC Bisiklet Federasyonu Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yer alıyor.

KKTC Parkurları ise şöyle:

25/10/21

Lefkoşa-Güzelyurt-Girne

26/10/21

Girne-Mağusa

27/10/21

Mağusa-Lefkoşa

Ve Lefkoşa Halk sürüşü.

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