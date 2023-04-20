3 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili yarın başlıyor

İslam âleminin iki dini bayramından ilki olan “Ramazan Bayramı” yarın başlıyor.
Ramazan ayının son günü ve aynı zamanda arife olan bugün son iftar yapılacak.
Bayram Namazı, ada genelinde saat 06.39’da kılınacak.
3 gün sürecek Ramazan Bayramı, Pazar günü sona erecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda halkla bayramlaşacak.
Öte yandan polis ve belediyeler, halkın bayramı huzur içinde geçirmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.