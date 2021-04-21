3 gün tam kapanma...23-24-25 Nisan'da kapanma kararı alınacak iddiası

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı. Saat 17.30’da başlayan toplantıda covid-19 salgınına ilişkin yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
DETAY ÖZEL- HANİFE LEFKARALI
Toplantıda artan vakaları önlemeye yönelik yeni tedbirlerin alınması beklenirken, iddiaya göre 23 Nisan -24-25 Nisan tarihlerinde 3 gün tam kapanmaya gidilmesi gündemde.
23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle, Cumartesi ve Pazarı da kapsayacak şekilde 3 günlük tam kapanma uygulanacağı iddialar arasında
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