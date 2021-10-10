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3 gün toza dikkat!

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Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu hava yarından itibaren 3 gün etkili olacak
3 gün toza dikkat!

Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan tozlu hava yarından itibaren 3 gün boyunca KKTC’de de etkili olacak. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Afrika’dan gelecek tozlu havanın 13 Ekim’e kadar etkili olacağı vurgulandı. 

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