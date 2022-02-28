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3 Gün Tutuklu Kalacak!

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3 Gün Tutuklu Kalacak!
3 Gün Tutuklu Kalacak!

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalana zanlı E.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 24 Şubat’ta Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı E.A  tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve ikametgâhında huzurunda yapılan aramada yatak odasında 6 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde maddeleri 20 Şubat’ta Lefkoşa’da aranan 1 şahıstan 9 adet olarak 7 gram aldığını ve bir miktarını içtiğini söyleyip, gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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