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3 gün yağmur var...

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiğini duyurdu.
3 gün yağmur var...

Meteoroloji Dairesi’nin 28- 05 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporuna göre, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiği açıklandı.

Daire’nin 5 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, Çarşamba, Perşembe yer yer sağanak yağmur bekleniyor; diğer günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında olacak, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Salı kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

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