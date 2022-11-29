3 gün yağmur var...

Meteoroloji Dairesi’nin 28- 05 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu raporuna göre, yarından itibaren üç gün yağmur beklendiği açıklandı.
Daire’nin 5 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, Çarşamba, Perşembe yer yer sağanak yağmur bekleniyor; diğer günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında olacak, rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Salı kuvvetli ve fırtınamsı esecek.
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