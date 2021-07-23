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3 günde 3 değişiklikle İşte Maraş kararının son hali...

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BM Güvenlik Konseyi Cuma günü Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından çitle çevrili Maraş kentinin bir kısmının yeniden açılması planlarını kınadı ve bölgedeki en son ve önceki eylemlerin derhal geri alınması çağrısında bulundu.
3 günde 3 değişiklikle İşte Maraş kararının son hali...

BM Güvenlik Konseyi Cuma günü Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından çitle çevrili Maraş kentinin bir kısmının yeniden açılması planlarını kınadı ve bölgedeki en son ve önceki eylemlerin derhal geri alınması çağrısında bulundu.

BMGK'dan yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz 2021'de çitle çevrili Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınıyor" denildi. "Güvenlik Konseyi, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder."

"Güvenlik Konseyi, bu eylem planının derhal geri alınmasını ve Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların geri alınmasını talep ediyor."

Açıklama, Maraş hakkında nihai bir açıklama yapmak için üç gün süren pazarlık ve üç taslağın ardından geldi.

İtirazsız geçen üçüncü versiyon, Lefkoşa'nın talep ettiği bir referans olan, özellikle suçluluklarına işaret eden “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Türk liderlere” atıfta bulundu. İlk iki taslakta bu yoktu.

GK yaptığı açıklamada, Maraş konusundaki kararlarına uygun olmayan “adada gerilimi artırabilecek ve çözüm umutlarını zedeleyebilecek” herhangi bir tek taraflı eylemden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarda belirtilen Maraş'ın statüsünü yeniden teyit etti.

Maraş'ın herhangi bir yerine, sakinleri dışında başkaları tarafından iskan edilmeye çalışılması kabul edilemez" denildi.

"Güvenlik Konseyi, Maraş'ın BM yönetimine devredilmesi ve Unficyp'in hareket özgürlüğüne saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere kararlarına tam saygı gösterilmesinin ve uygulanmasının önemini vurgulamaktadır."

GK, Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını ve Sekretere verdiği desteği yineledi.

 

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, açıklamanın Güvenlik Konseyi'nin daimi ve daimi olmayan üyelerinden güçlü destek aldığını söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides Rum devlet yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, ifadenin başka belirli hedeflere ulaşmak için kullanılacak bir araç olduğunu belirterek, hükümetin şimdi mevcut durumu nasıl tersine çevireceğine ve Türkiye'nin revizyonist politikasını nasıl ele alacağına odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce, Yunan diplomatik kaynakları Atina'nın Güvenlik Konseyi'nin Türk ve Kıbrıs Türk liderliğinin Maraş planlarını kınayan açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

 

Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar Cuma günü yaptığı açıklamada, kararın uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun olduğunu öne sürerek kararın geri alınmayacağını söyledi.

Tatar, Maraş'ın KKTC'nin bir parçası olduğunu ve bir kısmını açma kararının "eski sakinlerin ve mülklerine geri dönmelerine izin verecek mükemmel bir girişim" olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk lider, dönüşün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye'nin alt yönetimi olarak görülen kuzeydeki taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla uygulanacağını söyledi.

Tatar, Cumhuriyet'in AB ve diğer ülkeler tarafından desteklenen inisiyatifi baltalamaya çalıştığını öne sürdü.

Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri yerine getiremeyen AB'nin artık Maraş'ın açılmasına “uluslararası hukuk ve insan haklarından bahsederek ve Kıbrıs Rum yanlısı bir duruş sergileyerek” karşı olduğunu söyledi.

Bu, AB'nin ikiyüzlülüğünü ve ilkesizliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Salı günü, Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Tatar, Maraş'ın yüzde 3,5'indeki askeri bölgenin kaldırılacağını ve bölgenin Kıbrıslı Rumların geri dönmesi için yeniden açılacağını duyurdu.

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