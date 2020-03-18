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3 günde 6 bin kişi uçakla KKTC’den ayrıldı

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3 günde 6 bin kişi uçakla KKTC’den ayrıldı
3 günde 6 bin kişi uçakla KKTC’den ayrıldı

Kıbrıs’ta bulunan turistler ile öğrenciler, adayı terk etmeye başladı. Ercan Havaalanı’ndan 14-15 ve 16 Mart’ta 38 uçak kalkış yaptı, Larnaka Havaalanı’nda da yoğunluk olduğu görüldü

Ercan Havalimanı düzenli dezenfekte ediliyor

  T&T Ercan Havalimanı’nda Korona Virüs vakalarına karşılık yolcu sağlığı ve uçuş güvenliği nedeniyle önlemler artırıldı. Havalimanı düzenli olarak dezenfekte edilirken, yolcular için de belirli noktalara sıvı el dezenfektanları konuldu.    T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC hükümetinin aldığı kararlar çerçevesinde Ada’nın en önemli giriş noktası olan Ercan Havalimanı’nda Koronavirüsüne karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bu çerçevede düzenli olarak dezenfekte uygulaması yapıldığını söyledi.    Özel kıyafetler giyen ekiplerin her gün Ercan Havalimanı’nda virüs kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte edildiğini kaydeden Özçelik, yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik ve pasaport noktaları, checkin- bagaj teslim noktaları, danışma noktaları, gelen ve giden yolcu salonları, tuvaletler, mescit, bebek bakım odaları, dutty-free, bagaj taşıma arabaları, x-ray kutuları, yiyecek bölümleri ve uçağa binmek için kullanılan kapılarda ilaçlamaların yapıldığını kaydetti.    Özçelik, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydetti.     T&T Ercan Havalimanı’nda uçuş operasyonlarının devam ettiğini de kaydeden Özçelik, son günlerde sosyal medyada çift yönlü KKTC uçuşlarının durdurulduğu ve Ercan Havalimanı’nın karantinaya alındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, bu gibi paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi.

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