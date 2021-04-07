3 gündür etkili olan tozlu hava bugün de devam ediyor...

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrederek, iç kesimlerde 28-29 derece, kıyı şeridinde ise 20-25 derece dolaylarında olacak.
Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Öte yandan ülkemizde 3 gündür etkisini gösteren tozlu hava konusunda da uyarı yapıldı.
Yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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