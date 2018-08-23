 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” İçin Çalışmalara Başlandı…

YDÜ AR-GE ekipleri tarafından 2014 yılında tasarlanıp üretilen ve ülkenin güneş enerjisi ile çalışan ilk yerli üretim arabası olan RA 25 ile 2016 yılında üretilen RA 27’nin ardından yeni nesil üçüncü güneş enerjili araba RA30’un üretimine başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekipleri tarafından 2014 yılında tasarlanıp üretilen ve ülkenin güneş enerjisi ile çalışan ilk yerli üretim arabası olan RA 25 ile 2016 yılında üretilen RA 27’nin ardından yeni nesil üçüncü güneş enerjili araba RA30’un üretim çalışmalarına başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uzun süredir üzerinde çalışılan 4 tekerlekli bir dizayna sahip tamamen karbonfiberden üretilecek olan RA30 isimli arabanın dış dizaynının sonlanmak üzere olduğu duyuruldu. RA30 gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra plakalanarak RA 25 ve RA 27’den sonra KKTC'de üretilen üçüncü araba olma özelliğini taşıyacak.

Her yıl FIA (Dünya Motorsporları Federasyonu), ISF (Uluslararası Güneş Enerjili Araç Federasyonu) tarafından Güney Afrika’da düzenlenen “Sasol Solar Challenge” yarışması için daha önce Adventure sınıfı olarak bilinen klasmanda yarışmak üzere üretilen RA 25 ve Challanger sınıfı klasmanı için üretilen RA 27’den sonra RA 30 FIA’nın değişen kurallarına göre yeniden Challanger sınıfında yarışacak.

Eylül Ayında Üretimine Başlanacak…

Yeni nesil güneş enerjili teknolojik sistemle üretilecek olan RA30’un yürüyen aksam dizaynının bir ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı ve eylül ayı içerisinde üretimine başlanacağı belirtildi.

Yeni güneş enerjili araba 3,5 metre boy ve 1.8 metre eninde olacak. Yeni kurallara göre 4,5 metrekare solar panel kullanılacak olan araçta belirlenen solar paneller %28,2 verimlilikte olacak. Saatte 130 km hıza ulaşması hedeflenen yeni RA 30’da 3,6kW gücünde iki adet motor 400 adet lityum ion pil ile beslenecek.